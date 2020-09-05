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HDVideoBox 2.31

9-05-2022, 00:09 132 569
Мультимедиа

5/5 (544 )
Кошерный и весьма достойный агрегатор онлайн кинотеатров. Категории. Поиск фильмов. Умеет искать торренты. Понравилось 👍


Особенности: В модификации получен PLUS, удалена реклама, аналитика и мусор 😁

P.S. поддержать разработчика можно здесь

АХТУНГ!!! 20.08.2021 сервера программы были выключены. Сделан хотфикс, у кого не работает переустановите приложение с удалением старой версии, как долго проживет приложение с хот-фиксом неизвестно!!!
Наличие root-прав: Не требуется
Требуется Android: 4.1+

Предыдущие версии

Старые версии удалены по причине потери актуальности


Комментарии (13)

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1
#1 • 2020-09-05
Спасибо!
Годная программа.
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#2 • 2020-11-30
Как всегда оперативно. Спасибо.
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#3 • 2021-11-27
Спасибо вам
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#4 • 2021-11-29
Спосибо! За фикс!
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#5 • 2022-04-18
Спасибо за труды!
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#6 • 2022-04-22
Не отображаются стикеры. Фильмы запускаются, но все поля с картинками пустые, очень не информативно. Украина. Это можно исправить? Спасибо за труды.)
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1
#7 • 2022-05-05
опять Малевич...
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#8 • 2022-05-09
Благодарю
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#9 • 2022-05-09
СПАСИБО!!!
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#10 • 2022-05-12
не работает поиск
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#11 • 2022-05-14
Я мало в этом разбираюсь. Скачал установочный файл. залил на флешку подключил к твбоксу, установил. Катог не видит. Видео не запускается. Что не так сделал?
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#12 • 2022-05-16
доброго времени суток , не работает поиск , точнее работает но через впн , почините плиз
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#13 • 2022-05-25
а можно к этой коробке прикрутить такой же механизм по смене зеркал, какой прикручен к lazymedia?
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