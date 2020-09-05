HDVideoBox 2.31
9-05-2022, 00:09 132 569
Мультимедиа
Мультимедиа
5/5 (544 )
|
|
Кошерный и весьма достойный агрегатор онлайн кинотеатров. Категории. Поиск фильмов. Умеет искать торренты. Понравилось 👍
Особенности: В модификации получен PLUS, удалена реклама, аналитика и мусор 😁
P.S. поддержать разработчика можно здесь
АХТУНГ!!! 20.08.2021 сервера программы были выключены. Сделан хотфикс, у кого не работает переустановите приложение с удалением старой версии, как долго проживет приложение с хот-фиксом неизвестно!!!
Наличие root-прав: Не требуется
Требуется Android: 4.1+
Предыдущие версии
Старые версии удалены по причине потери актуальности
Комментарии (13)
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 20 дней со дня публикации.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 20 дней со дня публикации.