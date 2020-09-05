HDVideoBox 2.31

Кошерный и весьма достойный агрегатор онлайн кинотеатров. Категории. Поиск фильмов. Умеет искать торренты. Понравилось 👍



Особенности: В модификации получен PLUS, удалена реклама, аналитика и мусор 😁



P.S. поддержать разработчика можно



АХТУНГ!!! 20.08.2021 сервера программы были выключены. Сделан хотфикс, у кого не работает переустановите приложение с удалением старой версии, как долго проживет приложение с хот-фиксом неизвестно!!!

Наличие root-прав: Не требуется

Требуется Android: 4.1+

В модификации полученреклама, аналитика и мусор 😁поддержатьможно здесь АХТУНГ!!! 20.08.2021 сервера программы были выключены. Сделан хотфикс, у кого не работает переустановите приложение с удалением старой версии, как долго проживет приложение с хот-фиксом неизвестно!!!Не требуется Ещё больше модов у нас в канале!