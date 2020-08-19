Будильник 1.001
19-08-2020, 18:00 1 053
Офисные программы
Офисные программы
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Весьма удобный будильник с ориганальным интерфейсом. Есть несколько фоновых рисунков и мелодий на звонка на выбор. Можно создавать несколько будильников. Понравилось 👍
Особенности: В модификации получен PREMIUM, удалён мусор 😁
Наличие root-прав: Не требуется
Требуется Android: 4.4+
Комментарии (1)
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Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 20 дней со дня публикации.