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Будильник 1.001

19-08-2020, 18:00 1 053
Офисные программы
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0/5 (0 )
Весьма удобный будильник с ориганальным интерфейсом. Есть несколько фоновых рисунков и мелодий на звонка на выбор. Можно создавать несколько будильников. Понравилось 👍


Особенности: В модификации получен PREMIUM, удалён мусор 😁
Наличие root-прав: Не требуется

Требуется Android: 4.4+


Комментарии (1)

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0
#1 • 2020-08-19
Благодарю!
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