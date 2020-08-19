Будильник 1.001

Весьма удобный будильник с ориганальным интерфейсом. Есть несколько фоновых рисунков и мелодий на звонка на выбор. Можно создавать несколько будильников. Понравилось 👍



Особенности: В модификации получен PREMIUM, удалён мусор 😁

Наличие root-прав: Не требуется



Требуется Android: 4.4+

В модификации полученмусор 😁Не требуется Ещё больше модов у нас в канале!