Auto Clicker 1.6.3

Удобное приложение для автоматизации выполнения нажатий посредством использования эмуляции взаимодействия с экраном. Поддерживает сохранение и использование шаблонов сценариев нажатий. Поддерживает использование нескольких целей для нажатия. Пригодится 👍



Особенности: В модификации получен PRO, удалена реклама и аналитика 😁

Наличие root-прав: Не требуется



Требуется Android: 7.0+

В модификации полученреклама и аналитика 😁Не требуется Ещё больше модов у нас в канале!