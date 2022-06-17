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Auto Clicker 1.6.3

17-06-2022, 19:30 889
Прочие
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0/5 (0 )
Удобное приложение для автоматизации выполнения нажатий посредством использования эмуляции взаимодействия с экраном. Поддерживает сохранение и использование шаблонов сценариев нажатий. Поддерживает использование нескольких целей для нажатия. Пригодится 👍


Особенности: В модификации получен PRO, удалена реклама и аналитика 😁
Наличие root-прав: Не требуется

Требуется Android: 7.0+


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