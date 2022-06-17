Auto Clicker 1.6.3
17-06-2022, 19:30 889
Прочие
Прочие
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Удобное приложение для автоматизации выполнения нажатий посредством использования эмуляции взаимодействия с экраном. Поддерживает сохранение и использование шаблонов сценариев нажатий. Поддерживает использование нескольких целей для нажатия. Пригодится 👍
Особенности: В модификации получен PRO, удалена реклама и аналитика 😁
Наличие root-прав: Не требуется
Требуется Android: 7.0+
Информация
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Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 20 дней со дня публикации.